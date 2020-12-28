В России сократят чиновничий аппарат в 45 министерствах и ведомствах

Российское правительство утвердило постановление о реформе государственного аппарата. Она затронет 45 министерств и ведомств, указано на сайте кабмина. Из документа следует, что сокращение проведут в 74 подразделениях, «выполняющих обеспечивающие функции». Кроме того, оно коснется 37 заместителей руководителей федеральных органов.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек», – пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что существующий аппарат увеличивает издержки, снижает оперативность и качество решений, что приводит в итоге к размыванию ответственности.

Как писал «Новый День», ранее эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» рекомендовали Правительству России провести цифровую трансформацию госаппарата с одновременной оптимизацией чиновников, которые заняты рутинными функциями.

Эксперты заявляли, что оптимизация должна быть «умной» – она не должна привести к пропорциональному сокращению сотрудников федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%), но число чиновников следует довести до оптимального, в соответствии с реально осуществляемыми функциями и полномочиями.

В Высшей школе экономики сочли, что в центральных аппаратах 52 ведомств большинство чиновников заняты не профильной, содержательной и аналитической работой, а рутинными и обеспечивающими функциями. В докладе указано, что в 29 из 52 ведомств этим занимается около трети сотрудников. В ВШЭ полагают, что устранение этого перекоса за счет цифровизации позволит сэкономить человеческие ресурсы, которые смогут заниматься профильной работой после переобучения.

Ранее, в ноябре глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году. В рамках оптимизации числа чиновников сокращения в министерствах и ведомствах составят от 5 до 10%. «Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января. И не растягивать, а провести её за три месяца – до 1 апреля», – цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, структура министерств и ведомств, их территориальных органов «будет зависеть от численности всего ведомства». «В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%», – заявил Мишустин, уточнив, что сокращение штата будет проводиться в основном за счет вакантных позиций.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.20

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