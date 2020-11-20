Путин ликвидировал федеральные агентства Роспечать и Россвязь

Президент РФ Владимир Путин своим указом ликвидировал Роспечать и Россвязь. Согласно документу, функции этих переданы вышестоящему ведомству – Минцифры, оно же выступит их правопреемником, в том числе по судебным обязательствам.

«Постановляю упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», – говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня подписания.

Такое решение, как отмечается в документе, принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», а также «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».

Согласно указу, правительство должно привести свои акты в соответствие с указом в 6-месячный срок. Кабмин также должен определить численность служащих Минцифры в связи с передачей министерству функций Россвязи и Роспечати.

Ранее СМИ сообщили, что правительство России в рамках объявленной 16 ноября административной реформы рассматривает вариант упразднения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Напомним, 16 ноября премьер Михаил Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году. Реформа стартует с 1 января и продлится три месяца. За это время планируется оптимизировать штат в министерствах и ведомствах, а также в их региональных структурах – сокращение составит от 5% до 10%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

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