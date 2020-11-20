В России упразднят федеральные агентства Россвязь и Роспечать

Два федеральных агентства – по связи (Россвязь) и по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) – будут ликвидированы, сообщает РБК. Один из источников издания сообщил, что полномочия ведомств будут переданы вышестоящему ведомству – Минцифре.

Информацию о ликвидации федеральных агентств в пресс-службе правительства пока никак не комментируют.

О том, что правительство рассматривает возможность оптимизации Минцифры за счет подведомственных ему федеральных агентств, ранее «Известиям» рассказал глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн. Он напомнил, что провести оптимизацию системы госуправления предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагалось, что ее проведут с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.20

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