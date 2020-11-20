российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 ноября 2020, 09:39 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России упразднят федеральные агентства Россвязь и Роспечать

Два федеральных агентства – по связи (Россвязь) и по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) – будут ликвидированы, сообщает РБК. Один из источников издания сообщил, что полномочия ведомств будут переданы вышестоящему ведомству – Минцифре.

Информацию о ликвидации федеральных агентств в пресс-службе правительства пока никак не комментируют.

О том, что правительство рассматривает возможность оптимизации Минцифры за счет подведомственных ему федеральных агентств, ранее «Известиям» рассказал глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн. Он напомнил, что провести оптимизацию системы госуправления предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагалось, что ее проведут с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.20

Обсуждение областного бюджета окончательно засекретили. / В России могут возникнуть перебои в поставках водки. / Индивидуальных предпринимателей примут в особую экономическую зону «Курганская». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В России задумали упразднить Роспечать и Россвязь

Метки / правительство РФ

«Про Москва-Сити нужно подумать…» Минстрой РФ согласился признать апартаменты разновидностью жилого помещения

«Вся страна смеяться будет!..» Комитет Госдумы обнаружил в материалах правительства РФ «пустую» госпрограмму на 3,5 млрд рублей

Региональные авиаперевозки в 2021 году снизятся еще на 30%

Госдума поддержала создание в России Единого заказчика в сфере строительства

Правительство РФ запросило в банке БРИКС «коронавирусный» займ в $1 млрд

«Это коррупционный закон по поддержке строительной отрасли»: Госдума одобрила всероссийскую реновацию

«Это уже само по себе преступление»: депутат Госдумы Федот Тумусов заявил о росте цен на лекарства «из домаркировочной эры»

Устал от «несистемных задач»: СМИ анонсировали отставку главы «мусорного» департамента минприроды РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ,