Денис Буцаев вернулся на пост главы «мусорной» госкомпании

Денис Буцаев вернулся на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) спустя год после отставки. Распоряжение об этом кадровом назначении сегодня подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» сроком на три года», – говорится в документе.

РЭО была создана в январе 2019 года. Ее возглавил Денис Буцаев, но 23 ноября он был отправлен в отставку досрочно. Причины его ухода с поста не разглашались. Как отмечали эксперты, Буцаеву не хватило аппаратного веса. У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось.

Новый руководитель у РЭО появился только в январе 2020 года. Им стал Илья Гудков, но он проработал лишь девять месяцев – в конце октября его уволили. До этого работу РЭО раскритиковала Счетная палата. Контрольное ведомство после анализа «мусорной» реформы сочло ситуацию в этой сфере неблагополучной, признав провал реформы.

Добавим, что в сентябре 2020 года Буцаев был назначен первым вице-губернатором Белгородской области. Эту должность ввел тогдашний глава региона Евгений Савченко за несколько часов до своей отставки. Савченко покинул свой пост 17 сентября после 27 лет руководства регионом, перейдя в Совет Федерации. Врио губернатора Буцаева так и не назначили.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

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