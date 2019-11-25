Мусорная госкомпания осталась без гендиректора

Глава «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев официально отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Документ был опубликован сегодня на сайте правительства. «Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», – говорится в распоряжении, подписанном главой кабмина 23 ноября.

Буцаев был назначен на эту должность в апреле 2019 года. О причинах увольнения не сообщается. Как ранее сообщали источники, знакомые с ситуацией, вероятно, Буцаеву не хватило аппаратного веса. У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось.

Место генерального директора РЭО может занять бывший министр строительства и ЖКХ, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Его характеризуют как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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