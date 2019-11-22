Мусорная госкомпания сменит генерального директора

Глава «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев покидает свой пост. Место генерального директора госкомпании может занять бывший министр строительства и ЖКХ, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

О том, что Буцаев ушел в отставку, сообщили источники РБК и «Ведомостей». Официального подтверждения этой информации пока нет. На сайте РЭО Денис Буцаев фигурирует в должности гендиректора.

По данным изданий, сам он знает о своей отставке, но причину ему не объяснили. Буцаев был назначен на эту должность в апреле 2019 года. Еще вчера работа велась в обычном режиме, обсуждались планы на будущее, рассказал один из сотрудников компании.

Один из собеседников сообщил, что причина отставки Буцаева – недостаток аппаратного веса. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров – за полгода работы это немало», – отметил источник.

Возглавить РЭО может бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, который в настоящее время трудится в Счетной палате. Его характеризуют как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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