Экс-министр ЖКХ возглавил мусорную госкорпорацию

Бывший министр ЖКХ Михаил Мень станет генеральным директором «Российского экологического оператора». Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. Ранее стало известно об отставке предыдущего руководителя РЭО Дениса Буцаева.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», – цитирует Гордеева его пресс-служба.

Работа РЭО за прошедший год показала, что «масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями», пояснил вице-премьер. По его мнению, Мень укрепит руководство оператора в части понятности для населения нового порядка сбора, утилизации и переработки отходов.

Об отставке предыдущего гендиректора РЭО Дениса Буцаева стало известно 22 ноября. 23 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Буцаев проработал в этой должности около полугода. Контракт с ним правительство расторгло досрочно. Причины его ухода с поста не разглашаются. По словам экспертов, Буцаеву не хватило аппаратного веса. У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось.

Михаил Мень возглавлял министерство ЖКХ с 2013 по 2018 год, затем он перешел на должность аудитора в Счетную палату. Его характеризуют как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах». Мень был заместителем мэра Москвы в 2002-2005 годах, а также восемь лет трудился в должности губернатора Ивановской области.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

Совет Федерации поддержал закон о признании граждан РФ иностранными агентами. / Принуждение к компромиссу: Белград пытается сломить сепаратизм Приштины. / Свердловский избирком зовет на выборы депутатов Узбекистана. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»