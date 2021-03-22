МИД России: США отказались от предложения об открытом разговоре Путина и Байдена

Вашингтон упустил еще одну возможность для поиска выхода из тупика в отношениях России и США, не согласившись на предложение президента РФ Владимира Путина организовать разговор в прямом эфире с американским коллегой Джо Байденом. Такое заявление в понедельник сделал МИД России.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Таким образом «упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», констатировали на Смоленской площади. «Ответственность за это – целиком на США», – подчеркнул МИД России.

Напомним, на прошлой неделе президент США в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также глава Белого дома дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В минувшую пятницу, 18 марта, президент РФ ответил на слова американского президента детской поговоркой «кто обзывается, тот сам так называется», подчеркнув, что в этих словах есть глубокий смысл. Также Путин предложил Байдену провести телефонный разговор в прямом эфире, но представитель Белого дома заявила, что лидер США очень занят.

Москва, Наталья Петрова

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