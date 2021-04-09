СМИ узнали о скорой отставке главы Северной Осетии

В телеграм-каналах и СМИ появилась информации о скорой отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Первым об этом 9 апреля сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». «Принято решение об отставке с поста главы Республики Северная Осетия Вячеслава Битарова – источник РВНП», – написали его авторы.

Позже о грядущей отставке губернатора сообщило агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и к руководству региона.

Между тем в пресс-службе главы Северной Осетии опровергли данную информацию. «Глава на месте, работаем в обычном режиме. Информацию эту опровергаю», – заявила глава пресс-службы руководителя республики Фатима Сабанова в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Вячеслав Битаров возглавляет Северную Осетию с сентября 2016 года.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин принял добровольные отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и главы Тувы Шолбана Кара-оола.

В марте Морозов и Кара-оол были включены экспертами «Минченко консалтинг» в список глав регионов, рискующих потерять свои посты. В «красной зоне» также оказался глава Северной Осетии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.21

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