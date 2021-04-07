Путин принял досрочную отставку губернатора Тувы

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Врио губернатора республики назначен глава «Тываэнергосбыта», бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ховалыг будет исполнять обязанности главы Тувы до новых выборов, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Шолбан Кара-оол возглавлял Туву с 18 мая 2007 года. В марте этого года эксперты «Минченко консалтинг» включили главу республики в список шести руководителей регионов России, рискующих потерять свои посты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.21

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