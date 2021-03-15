Рейтинг устойчивости покачнулся: 6 глав регионов оказались в зоне риска

Шесть руководителей регионов России находятся в «красной зоне» списка популярности с перспективой покинуть свои посты. Трое из них этой осенью станут участниками единого дня голосования. Как отмечается в обновленном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном экспертами «Минченко консалтинг», большая часть аутсайдеров занимают свой пост более 8 лет, что повышает вероятность их ухода с руководящих постов в условиях тренда на существенное обновление региональной исполнительной власти.

Аналитики обращают внимание, что в зоне риска оказались глава республики Тыва Шолбан Кара-Оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, которых объединяет общая интрига относительно карьерных перспектив. Морозов является главным «старожилом» губернаторского корпуса. Он занимает пост руководителя Ульяновской области с 2005 года. Немногим меньше – с 2007 года, на посту главы Тувы пребывает ставленник Сергея Шойгу – Кара-Оол. Ему, по мнению экспертов, в очередной раз предстоит заручиться патронажем элитных групп влияния для сохранения поста в условиях слабой экономической базы в Туве и невысоких показателей доверия.

Еще один фигурант «красной зоны» – Вячеслав Битаров, который возглавляет Северную Осетию лишь один срок (с 2016 года). Эксперты называют его ситуацию сложной. «В 2020 году республика оказалась центром «антиковидных» протестов на Северном Кавказе. Более того, резонансное дело о ДТП с участием брата главы республики формирует негативный информационный фон», – отмечается в докладе экспертов.

Кроме того, в нижнюю часть рейтинга политической устойчивости попали губернаторы Олег Хорохордин (Республика Алтай), Валентин Коновалов (Хакасия) и Владимир Сипягин (Владимирская область).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.03.21

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