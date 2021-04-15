В Кремле недовольны спросом на вакцину от Covid-19 внутри страны

Спрос на вакцинацию среди россиян не оправдал надежд Кремля. Но власти надеются, что ситуация скоро изменится.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцины внутри страны достаточно, но вот спрос на нее мог быть и больше.

«Спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Все-таки он постепенно повышается. Надеемся, в этом плане динамика будет набирать обороты», – приводит слова Пескова «Коммерсантъ».

В Кремле не стали искать причины, решив, что это вопрос для медиков, которые проводят анализ востребованности прививок. Песков предположил, что пример президента России станет стимулом для россиян записываться на вакцинацию.

Владимир Путин 14 апреля получил вторую часть двухфазной вакцины. Первый укол ему поставили 23 марта. Песков отметил, что глава государства хорошо перенес обе прививки.

Как сообщал «Новый День», ранее в Кремле объяснили низкое число привитых «национальными особенностями», то есть подозрением к прививкам в целом. Дмитрий Песков призывал усилить пропаганду «в хорошем смысле».

По данным сайта Gogov.ru, в России полностью привиты 5,7 миллиона человек, то есть 3,9% от населения. Хотя бы один компонент вакцины получили 9,54 миллиона россиян (6,53%). А в среднем, в день прививаются 192,4 тысячи человек.

Напомним, мартовские социсследования показали, что менее трети жителей России (28%) готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Прививаться не желают 72% респондентов. Однозначно против вакцинации выступил 41% опрошенных, скорее против – 31%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.04.21

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