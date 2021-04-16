В Кремле не нашли оснований «успокаиваться» по ситуации в Донбассе

Кремль не перестанет отслеживать происходящее на линии соприкосновения в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что улучшения есть, но успокаиваться рано.

«Меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Но пока нет повода, чтобы полностью успокоиться, перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию», – цитируют представителя Кремля «Известия».

Песков уточнил, что режим прекращения огня действительно нарушают реже, но такие ситуации продолжаются.

Сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с коллегами из Франции – Эмманюэлем Макроном и Германии – Ангелой Меркель. Перед началом встречи украинский лидер заявил, что европейским странам пора принять Украину в ЕС и НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

На пост губернатора Калифорнии претендуют трансгендер и порноактриса. / Сербия готова увеличить инвестиции в российский рынок. / Госдума попросит ФАС и МЭР разобраться с ростом цен на курортах России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»