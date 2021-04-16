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Пятница, 16 апреля 2021, 16:27 мск

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В Кремле не нашли оснований «успокаиваться» по ситуации в Донбассе

Фото РИА «Новый День»

Кремль не перестанет отслеживать происходящее на линии соприкосновения в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что улучшения есть, но успокаиваться рано.

«Меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Но пока нет повода, чтобы полностью успокоиться, перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию», – цитируют представителя Кремля «Известия».

Песков уточнил, что режим прекращения огня действительно нарушают реже, но такие ситуации продолжаются.

Сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с коллегами из Франции – Эмманюэлем Макроном и Германии – Ангелой Меркель. Перед началом встречи украинский лидер заявил, что европейским странам пора принять Украину в ЕС и НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

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