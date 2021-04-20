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Вторник, 20 апреля 2021, 08:34 мск

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Американский посол все же покинет Россию, но на короткий срок

Джон Салливан. Фото: Getty Image

Госдепартамент США заявил о возвращении в Вашингтон американского посла в России Джона Салливана. Дипломат проконсультируется с администрацией президента Джо Байдена и вернется в Москву.

«На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации. Он вернется в Москву в ближайшие недели», – цитирует представителя Госдепа издание Axios.

Как сообщал «Новый День», Джон Салливан решительно отказался уезжать из Москвы после намека МИД РФ, что ему нужно съездить в Вашингтон. Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал послу США в Москве провести консультации с его руководством по ситуации между двумя странами на фоне новых антироссийских санкций.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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