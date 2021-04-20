Путин подписал закон об участии в выборах иноагентов

Президент России Владимир Путин одобрил закон об участии в выборах физлиц-иноагентов и аффилированных с ними лиц. Подписанный главой государства документ опубликован в интернет-портале правовой информации.

Теперь в подписных листах и публикациях в СМИ будет указано, является ли кандидат иноагентом или аффилирован с ним. Связанными с иноагентами будут считать политиков, которые за два года до назначения выборов учреждали, руководили или работали в организации-иноагенте. СМИ или НКО должны быть внесены в соответствующий реестр.

Тем же законом иностранцам, лицам без гражданства или иноагентам запрещено препятствовать или продвигать кандидатов. Они не могут также в любой форме участвовать в избирательных кампаниях.

Напомним, 7 апреля законопроект прошел третье чтение в Госдуме, а 14 апреля документ одобрил Совет Федерации.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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