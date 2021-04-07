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Среда, 7 апреля 2021, 19:04 мск

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«Инагентам вход запрещен»: Госдума приняла новый ограничительный закон об участии в выборах

Сегодня Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об участии в выборах физлиц-иноагентов и лиц, аффилированных с иноагентами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, в частности, вводит понятие «лицо, аффилированное с иноагентом». Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на выборах входит, либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр, будет считаться «лицом, аффилированное с иноагентом».

Аффилированными также будут считаться и те, кто входил или входит в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, либо являлся его учредителем, руководителем или работником, а также граждане, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.

Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, должны будут включаться в подписные листы, а также указываться при информировании о кандидатах, также как и в сетевых изданиях и в СМИ.

Кроме этого, закон запрещает иностранным гражданам, лицам без гражданства, незарегистрированным общественным объединениям, НКО-иноагентам и иностранным СМИ-иноагентам, а также российские юрлицам, включенным в реестр иностранных СМИ-иноагентов, «осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов», и в тех или иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.04.21

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