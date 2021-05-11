Совбез РФ: США готовят программы разработки биооружия своим союзникам

США разрабатывают планы биологических исследований для других стран. При этом основной упор делается на разработки военного назначения, заявил первый замсекретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

Специалисты США действуют в рамках нацпрограмм, но целью исследований ставят достижения, применимые в военной сфере.

«Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – цитирует Аверьянова РИА «Новости».

По его словам, продвижение американских планов происходит в рамках двусторонних договоров, которые «жестко навязываются» другим государствам. Таких как: «Совместное сокращение угроз», «Совместные биологические обязательства», «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения».

Как сообщал «Новый День», депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заподозрил, что США могут быть виновны в возникновении коронавируса. По его словам, американские власти открыли сеть лабораторий «с очень высоким уровнем защиты» вокруг России: в казахстанских Гурьеве и Алма-Ате, в Грузии, в Харьковской области Украины.

«Американцы ни на одну минуту не прекращали свои наступательные военные программы, которые делаются с одной целью – решение военных задач», – сказал тогда Онищенко.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.05.21

В Киеве на месте Арки Дружбы народов захоронят останки бандеровцев и петлюровцев. / Полмиллиона жителей республик Донбасса проголосуют на выборах в Госдуму. / США ищут место для развертывания новых баз в Средней Азии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»