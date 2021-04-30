«На воре и шапка горит…» В России заподозрили США в создании и распространении коронавируса

США могут быть виновны в возникновении коронавируса и распространении этой инфекции в мире. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в пользу этой версии говорит несколько ключевых факторов.

«У нас есть поговорка, что на воре и шапка горит. Я, например, склоняюсь больше к тому, что американцы могли это сделать. Если они подозревают Китай, что, дескать, было какое-то искусственное вмешательство в этот вирус. Потому что американцы ни на одну минуту не прекращали свои наступательные военные программы, которые делаются с одной целью – решение военных задач», – пояснил Онищенко.

Парламентарий обратил внимание, что США построили вокруг России «целую сеть лабораторий с очень высоким уровнем защиты», где может производиться биологическое оружие. «Такие лаборатории есть в Казахстане, в Гурьеве, такая лаборатория в прошлом году сдана в эксплуатацию в Алма-Ате, на территории противочумного института, который я курировал, он подчинялся напрямую Минздраву СССР. Они создают военные программы… Специальные службы Казахстана не хотят идти на контакт – очень «тепло» опекают эти американские очаги производства наступательных военных рецептур. Такие лаборатории есть в Грузии. Такие лаборатории сейчас строятся на Украине в непосредственной близости с нашими границами, в частности в Харьковской области, граничащей с нашей Белгородской областью, и так далее», – уточнил Онищенко.

При этом депутат отметил, в результате действий США в мире нет механизма контроля за биологическим оружием. «По вине американцев, когда у власти был Обама и госпожа Клинтон, в 2001 году, когда было заявлено, что они выходят из международной конвенции по биологическому и токсинному оружию… Американцы надеялись на то, что им удастся как моно-стране, возомнившей, что она будет править всем миром, взять уже готовый механизм и по своему усмотрению им пользоваться», – констатировал он.

Более того, Онищенко особо подчеркнул опасность сложившейся ситуации, назвав это возможным началом «террористической» войны. «Мы говорим сейчас о возможном военном применении оружия массового уничтожения, которое называется биологическим оружием и которое как раз применяется как террористические рецептуры. Никто войну биологическую вести не будет, а вот террористическую… это будет», – считает он.

«Активные программы у американцев есть. Они против своего народа 18 сентября 2001 года применили военную биологическую рецептуру сибирской язвы. Не потому, что башни-близнецы упали, а потому, что они применили сибирскую язву, они ввели ровно 20 лет назад свои войска в Афганистан», – заключил Онищенко.

Стоит отметить, что ранее похожую версию высказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали… Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали», – сказал он, выступая на Совете законодателей РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.04.21

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