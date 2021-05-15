МИД Чехии отказался снять ограничение числа дипломатов РФ после внесения в список недружественных стран

Власти Чехии не отменят свое решение ограничить число российских дипломатов на территории своей страны на фоне внесения в перечень «недружественных стран». Чешский МИД назвал решение российской стороны новым шагом к ухудшению двусторонних отношений.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Список утвержден распоряжением правительства РФ от 13 мая.

В него включены США и Чехия. Американской дипмиссии запрещено нанимать работников из числа тех, кто находится в РФ. Для посольства Чехии их число ограничено 19.

«В отличие от действий России, наш шаг полностью соответствует международному праву… Мы рассматриваем это решение РФ как еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС и его союзниками», – цитирует чешский МИД «Интерфакс».

В министерстве заявили, что составления списка недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ведь ограничение числа сотрудников из граждан РФ или третьих стран, которые могут работать в иностранных посольствах, подрывает «надлежащее функционирование диппредставительств».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что такое малое число государств в опубликованном списке показывает, что Россия открыта для диалога.

Как сообщал «Новый День», премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза встать на сторону его государства в ситуации со взрывами во Врбетице. Официальная Прага увидела в происшествии иностранное вмешательство и обвинила Москву. Позиция Чехии стала причиной кризиса в двусторонних отношениях, который сопровождался взаимной высылкой дипломатов. Андрей Бабиш заявил, что члены ЕС должны также выслать хотя бы одному российскому дипломату.

Прага, Наталья Рязанова

Прага. Другие новости 14.05.21

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