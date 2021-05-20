«Готовы разгребать завалы»: Лавров назвал конструктивной встречу с Блинкеном

Американская сторона настроена преодолеть «нездоровую ситуацию» в отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.

Глава МИД назвал беседу конструктивной, а разговор в целом «полезным».

«Завалов» очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет», – цитирует министра пресс-служба МИД РФ.

Лавров и Блинкен обсудили «порочный круг» проблем, касающихся присутствия российских дипломатов в США и американских в России. Глава МИД напомнил, что первый удар нанесла администрация бывшего президента США Барака Обамы. Тогда дипломатов в семьями грубо выгнали из зданий посольств, конфисковав дипломатическую собственность России. Решения экс-президента Дональда Трампа усугубили ситуацию. А 13 мая Москва внесла США в список недружественных государств, запретив нанимать в дипмиссии персонал из числа граждан, проживающих в России.

«Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам», – сказал Лавров.

Министр отметил, что сотрудничество России и США как ядерных держав волнует и другие страны, поэтому Москва и Вашингтон должны поддерживать мирные отношения и стратегическую стабильность.

При этом Лавров отшутился на вопрос, согласилась ли Москва на саммит лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. «Мы не таможня, чтобы давать добро», – сказал министр.

Госсекретарь США заявил, что он встретился с главой российского МИД, чтобы услышать предложения Москвы и напомнить о своей позиции. По словам Блинкена, Вашингтон не намерен отклоняться от выбранной линии поведения.

«Встретился с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также вновь заявил о нашей решимости в ответ на российские действия против Украины, «Радио Свобода / Свободная Европа» (признано СМИ-иноагентом в РФ) и Алексея Навального», – написал госсекретарь США в Twitter.

Блинкен допустил, что встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина может состояться в ближайшее время. «Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», – сказал госсекретарь в эфире телеканала RUV.

Напомним, Путин и Байден провели переговоры по телефону, по итогам которых обе стороны начали готовиться к саммиту глав государств. Кремль пока не дал официальное согласие на встречу, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что она случится летом.

Рейкьявик, Наталья Рязанова

Рейкьявик. Другие новости 19.05.21

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