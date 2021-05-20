МИД России – о высылке дипломата из Северной Македонии: «Ответные меры последуют»

МИД России отреагировал на высылку российского дипломата из Северной Македонии. На Смоленской площади назвали этот шаг недружественным и пообещали принять ответные меры.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что Северная Македония 14 мая предприняла в отношении российского диппредставительства в стране «недружественный акт» – один из дипломатов был объявлен местными властями персоной нон-грата.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях», – говорится в сообщении МИД РФ.

«Ответные меры последуют», – заявили в ведомстве.

О том, что Северная Македония высылает из страны российского дипломата, стало известно 18 мая. Причины такого решения не раскрывались. Отмечалось, что российский дипломат должен покинуть Северную Македонию в течение семи дней.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.21

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