Президент Польши назвал Россию «ненормальным агрессором»

Россия не ведет себя нормально и создает «ситуации войны», заявил президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, действия официальной Москвы приводят «к разрушению государств и гибели людей», передает агентство PAP.

«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», – сказал Дуда во время визита в миссию наблюдателей ЕС в Грузии.

Польский лидер добавил, что Россия не соблюдает нормы международного права. По его мнению, иначе «создания этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло».

Дуда напомнил, что в следующем году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. Президент считает, что это станет удобным моментом принять решительные меры к России со стороны международного сообщества.

«Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН», – предупредил Дуда.

Как сообщал «Новый День», 15 апреля Польша поддержала решение США выслать российских дипломатов и тоже объявила персонами нон грата трех сотрудников российской дипмиссии. Польский МИД обвинил россиян во вредоносных для Польши действиях и нарушении условий дипломатического статуса. В ответ на это 23 апреля МИД РФ объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата.

Варшава, Наталья Рязанова

Варшава. Другие новости 27.05.21

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