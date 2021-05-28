В США украинские чиновники попали под следствие за влияние на выборы-2020

Американские прокуроры распутывают украинский след во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Украинских чиновников подозревают в распространении ложных сведений в пользу бывшего главы государства Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Федеральные прокуроры в Бруклине уверены, что против нынешнего президента США Джо Байдена действовал широкомасштабный план. Его частью был бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который стал фигурантом отдельного расследования.

«Бруклинские прокуроры вместе с ФБР сосредоточены на нынешних и бывших украинских чиновниках, подозреваемых в попытке повлиять на выборы, распространяя необоснованные заявления о коррупции в отношении Байдена», – пишет издание.

Имена подозреваемых не называются, и обвинения пока не предъявлены.

Как сообщал «Новый День», 15 апреля США ввели новые антироссийские санкции против 16 организаций и 16 граждан, якобы связанных с предполагаемым вмешательством в американские выборы.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил тревогу о том, не испортились ли отношения между США и Украиной. Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев не предупредил, что США откажутся от санкций в отношении «Северного потока-2». Само решение Белого дома Климкин назвал «ударом под дых» для Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 28.05.21

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