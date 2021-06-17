Российский сенатор подал в отставку после обвинений в пьяной езде

Член Совфеда и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, попавший 13 мая в дорожную аварию в Липецке, подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. В заявлении указано, что сенатор подал в отставку по состоянию здоровья, передает «Интерфакс».

По словам Тимченко, в соответствии с регламентом заявление будет рассмотрено комитетом и вынесено на ближайшее заседание Совфеда, которое намечено на 23 июня.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором черный Lexus сенатора со спущенными колесами виляет по дороге, создавая аварийные ситуации. Иномарка выезжала на разделительную полосу и сбила два дорожных знака.

Телеграм-канал Baza сообщил, что Королев находился пьяным за рулем. Полицейским пришлось его задержать. Также сообщалось, что сенатор отказался проходить медосвидетельствование.

Сам политик утверждал, что не был пьян, а почувствовал себя плохо за рулем из-за проблем со здоровьем.

Правоохранители подтвердили задержание члена Совфеда. УМВД по Липецкой области выясняет все обстоятельства дорожного инцидента с участием Королева.

Партия «Единая Россия» приостановила членство сенатора до конца разбирательства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.06.21

СМИ сообщили о вероятности локлауна для непривитых в Москве: в мэрии пока все отрицают. / Как голосовали уральские депутаты Госдумы VII созыва за самые скандальные законы. / Путин и Байден отложили решение украинской проблемы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»