Российский сенатор подал в отставку после обвинений в пьяной езде

Член Совфеда и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, попавший 13 мая в дорожную аварию в Липецке, подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. В заявлении указано, что сенатор подал в отставку по состоянию здоровья, передает «Интерфакс».
По словам Тимченко, в соответствии с регламентом заявление будет рассмотрено комитетом и вынесено на ближайшее заседание Совфеда, которое намечено на 23 июня.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором черный Lexus сенатора со спущенными колесами виляет по дороге, создавая аварийные ситуации. Иномарка выезжала на разделительную полосу и сбила два дорожных знака.
Телеграм-канал Baza сообщил, что Королев находился пьяным за рулем. Полицейским пришлось его задержать. Также сообщалось, что сенатор отказался проходить медосвидетельствование.
Сам политик утверждал, что не был пьян, а почувствовал себя плохо за рулем из-за проблем со здоровьем.
Правоохранители подтвердили задержание члена Совфеда. УМВД по Липецкой области выясняет все обстоятельства дорожного инцидента с участием Королева.
Партия «Единая Россия» приостановила членство сенатора до конца разбирательства.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 17.06.21
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