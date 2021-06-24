Посол Великобритании приехала в МИД России после инцидента в Черном море

Британский посол Дебора Броннерт прибыла в министерство иностранных дел России. Дипломата вызвали в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender у побережья Крыма, передает «Интерфакс».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обещала, что встреча будет неприятной для представителя британского министерства.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у случившегося могут быть серьезные последствия «с точки зрения эскалации действий». Он назвал ситуацию взрывоопасной, поскольку на фоне подобных провокаций могут возникнуть реальные конфликты.

Напомним, чуть позже полудня 23 июня российские военные открыли предупреждающий огонь из-за британского эсминца Defender, который зашел в воды России у побережья Крыма. Минобороны Великобритании заявило, что никаких выстрелов и бомбометания не было, а британский корабль спокойно прошел в международном коридоре Черного моря.

В Кремле инцидент расценили как подготовленную провокацию нарушение международного права.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.06.21

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