Британский МИД: корабли продолжат заходить в «украинские» воды

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб одобрил действия экипажа эсминца Defender вблизи берегов Крыма. Глава МИД заявил, что британские корабли продолжат заходить в территориальные воды Украины.

По мнению Доминика Рааба, британский эсминец действовал в рамках международного права, поскольку использовал признанный в международном сообществе маршрут.

«У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы будем так действовать и дальше», – сказал министр во время слушаний в парламенте, трансляция которых велась на официальном сайте.

Как сообщал «Новый День», днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у крымского побережья. Российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь в его направлении, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения.

Маневр эсминца одобрил лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, поскольку министры обороны Бен Уоллес и иностранных дел Доминик Рааб не сошлись во мнении по поводу предстоящего прохода корабля вблизи Крыма. По данным источника, Рааб выступал против.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 06.07.21

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