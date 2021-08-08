Глава МИД Чехии призвал возобновить отношения с Россией

Новому правительству Чехии предстоит заново строить отношения с Россией, заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек. Но прогресса не будет, пока Москва не исключит Прагу из числа недругов.

Кулганек назвал «близорукой» позицию политиков, выступающих за полный разрыв отношений с Россией. И напомнил, что совместный бизнес создает рабочие места. Однако отношения с Москвой нужно выстраивать заново, министр призвал поддержать эту инициативу.

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России», – сказал министр в интервью газете Právo (цитата по ТАСС).

Глава МИД отметил, что это дело нескольких месяц и даже лет. Поэтому заниматься этим вопросом придется правительству, которое будет сформировано после выборов в октябре.

«Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», – сказал Кулганек.

Напомним, российско-чешские отношения ухудшились после обвинений Москвы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. Из Праги выслали 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешской дипмиссии. 13 мая правительство РФ утвердило список недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Прага, Наталья Рязанова

Прага. Другие новости 08.08.21

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