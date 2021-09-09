Климов: умное голосование тестировал подрядчик Пентагона

Директор американской компании Momentus Space входил в число тестировщиков системы умного голосования. В правлении фирмы находятся бывшие чиновники Пентагона, заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Специалисты вычислили 134 тестировщиков технологии. Источником тестирования оказался стартап Романа Рубанова, который входит в руководство фирмы, работающей с Пентагоном.

«Это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором – экс-замминистра обороны США», – приводит слова Климова ТАСС.

Сенатор раскритиковал систему и заявил, что воспользоваться ею можно только бездумно.

«Смысл этого проекта очень простой: человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют», – сказал Климов.

Как сообщал «Новый День», еще в феврале политологи уверенно заявили, что умное голосование не сработает на выборах в Госдуму. Причиной называли устойчивость действующей власти. Хотя систему назвали интересной.

Напомним, система умного голосования рекомендует гражданам оппозиционных кандидатов из числа представленных на выборах. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту умного голосования среди прочих, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, который признан в РФ экстремистским и НКО-иноагентом. Роскомнадзор исполнил поручение и блокировал доступ к системе.

Москва, Наталья Рязанова

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