Политологи о новой стратегии штаба Навального: «Умное голосование» на выборах в Госдуму не сработает»

Сторонники оппозиционера Алексея Навального решили отказаться от митингов, по крайней мере, до весны и сделали ставку на агитацию и «умное голосование» на выборах в Госдуму. «Новый День» спросил политологов, как смена стратегии повлияет на протестные настроения в стране.

«Решение штаба Навального мне показалось странным. Две прошедшие акции показали, что протест нарастал, а приговор с реальным сроком дал новый повод, но тут включили стоп-кран. С точки зрения политтехнолога, это ошибочное решение. Расчет на позднюю весну и лето может не оправдаться, потому что эмоция протеста улетучится. Делать ставку на «умное голосование» сейчас бессмысленно, потому что темы выборов в массовом сознании еще нет. Обсуждение кампании начнется только летом, когда будет выдвижение партий, появятся новости в прессе. Так что в этой ситуации в выигрыше оказалась власть, которая показала жесткую руку и свое намерение не отступать. И с точки зрения власти, вот он результат – все успокоились, никаких акций не будет», – прокомментировал политолог Сергей Мошкин.

Еще один эксперт, Александр Пирогов, считает, что «умное голосование», которое продвигает штаб Навального, на предстоящих выборах в Госдуму, заранее обречено.

«Правящая элита полностью контролирует ситуацию с выборами, она определяет правила игры и решает, кто будет допущен или не допущен. «Умное голосование» эффективно, когда есть хоть какая-то альтернатива. Но когда альтернативы нет, без разницы, за кого голосовать – система получит статус-кво при любом раскладе. Технология «умного голосования» хороша и интересна, но, на мой взгляд, на федеральных выборах она не сработает. Локально, где-то в регионах, это возможно, и оппозиционеры могут просочиться. Но на федеральном уровне все настолько срежиссировано, что система устоит. Все четыре парламентские партии предсказуемо будут участвовать в выборах в Госдуму и продолжат свое существование. Единственная интрига – будет ли там партия «Новые люди». Заключать союзы с парламентскими партиями (системной оппозицией, – прим. ред.) сторонники Навального по определению не смогут. Возможно, технологически парламентской оппозиции это было бы и выгодно, но надо понимать, что они полностью зависят от административного ресурса, спонсоров, СМИ, госпропаганды. Если любую партию от этого отключить, это фактически будет означать ее ликвидацию. Поэтому никто на это не пойдет. И стратегия «умного голосования» не сможет оказать существенного влияния на расстановку сил в парламенте», – рассуждает политолог.

По мнению Пирогова, в решении штаба Навального приостановить массовые акции протеста есть как плюсы для оппозиции, так и огромный минус.

«С одной стороны, они получили сильный стимул для эскалации протестных настроений – реальный срок Навальному. Если предположить, что акции состоялись бы в ближайшие выходные, то вероятно, они могли бы поставить рекорд по числу пришедших. Для штаба Навального важно поддерживать этот градус протеста, но для этого требуются огромные ресурсы, а я сильно сомневаюсь, что они к этому готовы. Так что да, сторонники Навального теряют для себя важный этап, в котором они могли бы зафиксировать протестную массу людей и в дальнейшем работать с ней. Но с другой стороны, в штабе понимают, как сложно удержать протестные настроения. Опыт Минска и Хабаровска показывает, что через какое-то время протестные акции сдуваются. Люди видят, что их действия не приносят результата, и у них наступает апатия», – отмечает собеседник агентства.

Эксперт полагает, что борьба сторонников Навального с действующей властью пойдет по другому сценарию. Во-первых, это внешнеполитическое давление – многочисленные санкции, политические призывы и бойкоты со стороны западных лидеров. Во-вторых, медиа и выпуски новых разоблачительных фильмов.

«Для штаба Навального крайне важно не только разжигать протестные настроения в обществе, но и вносить разногласия между элитами. На сегодняшний день наши элиты находятся в абсолютной гравитации Кремля, они сконфигурированы вокруг президента, и в этом плане система имеет колоссальный запас прочности. Пока элиты едины, они непобедимы, и штабу Навального необходимо проводить работу по их демонтажу. Два слона, которые несут революционные перемены, – это массовое недовольство народа и недовольство элит сложившимся положением. Но чтобы это сделать, нужны очень мощные ресурсы. Необходима, в том числе, работа по обращению в свою веру лояльно настроенных граждан. Но сейчас фильмы Навального и акции протеста не ведут к колебаниям того самого глубинного народа, на котором зиждется благополучие государства. Почти две трети населения страны либо лояльны к власти, либо аполитичны», – отмечает Александр Пирогов.

Хотя в стране есть потенциал к расширению протеста, констатирует политолог. Многочисленные социальные и экономические проблемы, низкий уровень жизни и депрессия после затяжной пандемии – все это заставляет людей выходить на улицу. Причем большинству из них фигура Алексея Навального не особо интересна.

«У меня есть личный пример. Моя мама, пожилая женщина, собиралась пойти на этот митинг [в поддержку оппозиционера]. Ей абсолютно наплевать на Навального, но ее очень раздражает ситуация с пенсионной реформой и развалом медицины. Так вот, она прождала 45 минут на автобусной остановке, автобус так и не пришел, она обозлилась еще больше и ушла домой, так и не попав на эту акцию. Но это показывает, что мотивы идти на уличный протест у всех разные. Фигура Навального работает здесь как триггер, спусковой крючок. И власти крайне важно разделять уровни протеста. Тех, кто выходит за освобождение оппозиционера, гораздо меньше, чем тех, кто недоволен общим положением дел в стране», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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