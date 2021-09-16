Центризбирком: все избирательные участки готовы

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сегодня, 16 сентября, заявил, что избирательные участки по всей России полностью готовы к предстоящим выборам.

Зампред ЦИК в эфире России 24 заявил следующее: «Сомнений нет, что избирательные участки Дальнего Востока так же, как и всей страны, готовы. Это огромная избирательная кампания, одна из самых больших за последние годы. И я надеюсь, что вся избирательная система и технически, и морально готова к тому, чтобы принять избирателей и правильным образом посчитать их голоса», – сообщают РИА Новости.

Голосование на выборах в Государственную Думу РФ, а также на иных выборах, пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий.

Москва, Иван Бабурин

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