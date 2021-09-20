Явка на выборы в Хабаровском крае стала рекордной за семь лет

Явка жителей Хабаровского края на минувших выборах превысила 44%, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев. По его словам, показатель побил семилетний рекорд.

«Явка составила более 44% – самый высокий показатель за последние семь лет. Такой процент явки говорит о высоком доверии людей к институту выборов, об их гражданской активности и, главное, – о легитимности состоявшихся в Хабаровском крае выборов», – цитирует врио губернатора пресс-служба краевого правительства.

Дегтярев уже обозначил основные направления своей работы на посту главы региона. Прежде всего, это подготовка к отопительному сезону и завершение северного завоза. Также губернатор намерен довести до финала начатые проекты в сфере благоустройства и ремонта дорог, проконтролирует строительство социально значимых объектов.

Как сообщал «Новый День», Михаил Дегтярев уверенно обошел конкурентов на пост главы Хабаровского края на выборах 17-19 сентября. На вечер последнего дня голосования у него было 58% голосов избирателей.

Напомним, Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края в июле 2020 года. Он занял кресло после Сергея Фургала, который оказался под следствием по делу об убийстве предпринимателей и был отправлен в отставку.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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