Путин продлил самоизоляцию еще на неделю

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе останется в самоизоляции. Он продолжит работать, но в режиме видеоконференции, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чувствует он себя прекрасно, работает​​​. Но на этой неделе в основном продолжит мероприятия в режиме видеоконференций», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости».

Напомним, Владимир Путин самоизолировался 14 сентября из-за десятков заразившихся коронавирусом в своем окружении. Он планировал оставаться в изоляции несколько дней.

Как сообщал «Новый День», суточная заболеваемость Covid-19 в Росси второй день идет на спад. 20 сентября выявили 19 744 новых случаев, что на 430 меньше, чем днем ранее (20 174).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.09.21

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