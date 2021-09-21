Думский комитет назвал заявление Госдепа выпадом в гибридной войне

Заявление американского Госдепа стало частью гибридной войны против России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, что слова о непрозрачности и ограничениях во время голосования не имеют оснований.

«Заявление Госдепа об отсутствии «свободной и честной процедуры» на выборах в Госдуму и невыполнении Россией международных обязательств – элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью», – цитирует депутата «Интерфакс».

Слуцкий напомнил, что Россия приглашала на выборы вдвое большую делегацию БДИПЧ ОБСЕ, чем это сделали США на последних выборах. Отказ ОБСЕ от поездки были их собственной инициативой. Депутат назвал позицию Госдепа «махровыми двойными стандартами».

За избирательными участками наблюдали мониторинговые группы из почти 60 стран мира. Все они подтвердили соответствие демократическим нормам во время голосования.

Как сообщал «Новый День», Госдепартамент США раскритиковал выборы в Госдуму РФ и заявил о негативном влиянии «закона об иноагентах». Якобы российские власти намеренно ограничили политический плюрализм и помешали гражданам реализовать свои политические права. Также Вашингтон обвинил Москву в создании препон для международных наблюдателей, вследствие чего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло отправить наблюдателей в Россию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.09.21

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