В Москве полиция заглушила митинг КПРФ песней о дяде Вове

Сотрудники правоохранительных органов заглушили выступления участников митинга КПРФ.

Как уже сообщал «Новый День», несколько сотен сторонников коммунистов собрались сегодня на Пушкинской площади и потребовали отмены результатов дистанционного электронного голосования.

Сначала сотрудники полиции не вмешивались в происходящее, а потом включили через громкоговорители служебных машин песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой», заглушив выступающих.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.09.21

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