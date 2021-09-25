Участники несогласованной акции в Москве потребовали отмены ДЭГ

Полиция усилила меры безопасности на Пушкинской площади в центре Москвы из-за анонсированной ранее КПРФ несанкционированной акцией протеста в связи с несогласием с итогами выборов в Госдуму. На площади собрались несколько сотен человек, в том числе около 20 журналистов. Там дежурят несколько десятков сотрудников полиции, стоят два автозака.

По последним данным, несогласованная протестная акция коммунистов на Пушкинской площади началась. Выступающие требуют отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на думских выборах, заявляя о фальсификации голосования. Собравшиеся в ответ скандируют «Отменяй!». Полиция пока не вмешивается в происходящее.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел, поскольку он присутствует на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами прошедших в Госдуму партий, которая проходит в эти минуты в Кремле.

Ранее мэрия столицы отказала коммунистам в проведении мероприятия на Пушкинской площади с участием 5 тыс. человек, сославшись на неблагоприятную эпидобстановку. В КПРФ заявили, что проведут акцию в формате встречи депутатов с избирателями. На что в мэрии ответили, что это также незаконно.

Накануне Роскомнадзор направил в редакцию официального сайта КПРФ уведомление о возможной его блокировке за анонсы протестных акций. А прокуратура Москвы выступила с предупреждением о негативных последствиях участия в несакционированной массовой акции протеста.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.09.21

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