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Пятница, 24 сентября 2021, 15:51 мск

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Роскомнадзор пригрозил блокировкой официального сайта КПРФ

Роскомнадзор направил в редакцию официального сайта КПРФ уведомление о возможной его блокировке за анонс несогласованной властями всероссийской акции протеста. Как сообщила пресс-служба компартии на своей странице «ВКонтакте», предупреждение касается также планировавшейся встречи избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ.

«От партийного ресурса потребовали «незамедлительного удаления» публикации, «содержащей призывы у участию граждан <…> в несогласованном массовом мероприятии протестного характера», – говорится в сообщении, и отмечается, что, по мнению Роскомнадзора, «размещенная информация преследует цель возбуждения протестной активности и вовлечение граждан в массовое нарушение общественного порядка».

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, где были утверждены окончательные итоги выборов в Госдуму от 17-19 сентября, член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин высказал особое мнение о несогласии с их результатами.

После завершения голосования лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции назвал выборы «фальшивыми» и также анонсировал акции протеста сторонников компартии по всей России.

Москва, Мария Соколова

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