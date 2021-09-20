«Это фальшивые выборы!» Лидер КПРФ обратился к Путину и пригрозил акциями протеста

КПРФ намерена провести в некоторых регионах России митинги против манипуляций с подсчетом голосов на завершившихся выборах. Как перелает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер компартии Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, фальшивые выборы усиливают социальный раскол в обществе.

«В Москве вместо того, чтобы организовывать честные, нормальные выборы, вводят электронку (ДЭГ), которая ломает всю систему. А те КОИБы, которые должны быть немедленно подсчитаны, до утра не дают никаких результатов. И так во многих регионах. Это фальшивые выборы, никому не нужны, но они усугубляют и без того социальный раскол, который сложился в обществе. Этот раскол продолжает нарастать», – подчеркнул Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание на разность результатов подсчета вчера вечером и сегодня утром. «Если вчера на 7 часов вечера средние результаты были с «Единой Россией» сопоставимы в пределах 25-35% – Дальний Восток и Сибирь, то к утру уже еще из того, что объявили – 25% еще уворовали почти 6%. Впервые, как математик заявляю, всю ночь результаты растут у «ЕР», садятся у КПРФ и топчутся на месте у двух партий. Это и есть главный инструментарий фальсификаций, который недопустим ни в одной стране. Мы по каждому факту проведем расследование», – заявил он.

По словам политика, прошедшие выборы стали «упущенным временем» для партии власти. «Мы обращаемся еще раз к гаранту Конституции – остановите своих церберов, которые сейчас превращают выборы в грязную кухню. Остановите, потому что это грозит стабильности в стране. Когда многие говорят об иноагентах, вот как раз те, кто занимается такой грязной работой, являются иноагентами. Один из главных иноагентов на западной границе является Богомаз, который возглавляет Брянскую область. Классическая русская область превратилась в выборный притон. Мы считаем, что надо немедленно исправлять ситуацию, потому что насилие над выборной системой, насилие над гражданами, воровство их голосов не прибавляет ни на йоту ни доверия к власти, ни доверия к президенту, ни доверия к курсу. Они только усугубляют и без того сложные наши проблемы», – констатировал Зюганов.

Протестный штаб КПРФ сделал заявки в Москве и других регионах для проведения акций протеста в ближайшие выходные. «Что касается регионов, они проведут и сегодня, и завтра, и послезавтра в соответствие с обстановкой, которая там сложилась. Им отдан приказ, политическому руководству приказ из штаба протеста – защищать волю граждан, высказанную на выборах, так, как наши отцы и деды защищали Брестскую крепость, а подольские курсанты обороняли Москву. Защищать и бороться за каждый голос. Это наше законное право», – заключил лидер КПРФ.

Согласно предварительным итогам, на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает почти 50% голосов избирателей, КПРФ – порядка 20%, ЛДПР и «Справедливая России – За правду» – чуть более 7%. 5-процентный барьер преодолевает также партия «Новые люди».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.09.21

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