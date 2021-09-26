Зюганов промолчал про непризнание КПФР результатов выборов на встрече с Путиным

Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, не стал поднимать тему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, результаты которого коммунисты не признают. В то же время он попросил Путина дать поручение разобраться со случаями фальсификаций на выборах в некоторых регионах.

«Что касается Северного Кавказа, то, к сожалению, традиции очень пестрые, в том числе [есть] зоны тотальной фальсификации. Мы тут подготовили, и этот материал передадим вашей администрации, надо дать поручение разобраться с этим», – обратился Зюганов к президенту (цитата по ТАСС). Лидер компартии признался, что его «больше всего поразила Брянская область». По его словам, «никогда такого безумия не было, которое там устроил местный губернатор». «Надо расследовать», – заключил он.

Зюганов в своей речи затронул вопрос о трехдневном голосовании и тему ДЭГ в целом. Политик полагает, что «трехдневка и административка, связанная с дистанционным электронным голосованием, порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему».

Президент РФ, в свою очередь, касаясь темы электронного голосования, высказал мнение, что «современные средства и способы волеизъявления – это так же, как технический прогресс, остановить невозможно». «Вопрос не в том, в какой форме это проводится, а вопрос в контроле за качеством проведения этих мероприятий», – подчеркнул глава государства. Путин добавил, что претензии к электронному голосованию в Москве возникли потому, что «кому-то не понравился результат». Глава государства при этом предложил «обсудить» и «вместе подумать» над решением проблемных вопросов, связанных с ДЭГ, чтобы «это было максимально прозрачно и максимально честно».

Накануне на Пушкинской площади КПРФ провела несогласованную протестную акцию против фальсификаций на думских выборах. Участники митинга потребовали отмены результатов дистанционного электронного голосования. Ранее КПРФ заявила о непризнании результатов думских выборов в Москве. Коммунисты заявили о намерении провести в Москве и ряде других регионах России митинги против манипуляций с подсчетом голосов на выборах в Госдуму.

Москва, Наталья Петрова

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