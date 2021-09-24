Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях протеста

Прокуратура Москвы выступила с предупреждением о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях протеста. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о мероприятии, которое анонсировала КПРФ в связи с несогласием с итогами выборов в Госдуму.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий шести лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», – пояснили в прокуратуре.

«Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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