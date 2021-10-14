Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Поклонской

Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала украинским властям использовать законы своей страны на собственной территории. Так она ответила на угрозы депортации в адрес назначенной послом РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Поклонская стала фигурантом двух уголовных дел в Киеве. Одно дело уже в суде, второе расследуется, и российский дипломат может лично участвовать в процедурах, если ее экстрадируют из Кабо-Верде.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. Ранее Поклонская призналась, что заинтересована в дипломатической работе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

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