Когда вакцинацию от Covid-19 внесут в календарь прививок – в Госдуме уточнили свои планы

Вакцинацию от коронавирусной инфекции могут внести в национальный календарь профилактических прививок уже в текущем году. В комитете Госдумы по охране здоровья ожидают, что резонансные правительственные поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» будут приняты до конца года, пишут «Известия».

«С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим», – заявил изданию первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. По словам парламентария, главная цель, которую преследует законопроект, – «определить порядок финансирования вакцинации». Сегодня деньги на прививочную кампанию населения страны выделяются из резервного фонда правительства, а после принятия этого документа они будут поступать из федерального бюджета, пояснил Тумусов.

Депутат при этом обратил внимание на то, что в случае принятия законопроекта для некоторых категорий профессий вакцинация от Covid-19 станет обязательной. Эта мера коснется медработников, учителей, работников торговли. Но для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил он.

Другой заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, также подтвердил, что поправки готовятся к рассмотрению. По его словам, рассмотрение этого законопроекта в плане профильного комитета стоит в ноябре. Парламентарий также отметил, что у него нет никакой информации о том, что обсуждение документа вновь хотят перенести. «Фракции уже подготовили к нему свои поправки», – добавил депутат. Куринный напомнил, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан уже ввели порядка 40 регионов, поэтому «фактически нормы законопроекта уже действуют в России».

Между тем во фракциях Госдумы к законопроекту относятся настороженно. По мнению парламентариев, в новых нормах нужно прописать запрет на увольнение работодателями невакцинированных сотрудников.

Так, в КПРФ заявили, что не выступают против вакцинации, а предлагают «прежде, чем вводить ее обязательность даже для некоторых категорий граждан, дождаться завершения полного цикла клинических испытаний вакцины». «Поэтому мы предлагаем, чтобы новые нормы вступили в силу после этого», – указали партийцы, отметив, что фракция КПРФ подготовила соответствующие поправки.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, заявил, что в связи с тем, что тема вакцинации населения очень чувствительная, в первую очередь нужно «убрать лазейки для злоупотреблений работодателями» и успокоить граждан, которым нельзя делать прививку по состоянию здоровья. По его словам, включение в национальный календарь прививки от коронавируса должно сопровождаться нормой, гарантирующей невозможность увольнения непривитых граждан, – такая договоренность была достигнута после принятия законопроекта в первом чтении. «Однако на бумаге мы эту поправку так и не увидели», – констатировал Нилов.

Во фракции «Справедливой России» отметили, что партия еще не приняла решение о своем отношении к этому законопроекту. Во фракции «Единой России» отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Госдума в ноябре рассмотрит законопроект внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок – этот документ включен в план работы нижней палаты парламента. Меж тем, думский источник «Известий» не исключил, что рассмотрение законопроекта может произойти не в ноябре, а в декабре. Документ был принят в первом чтении 8 июня этого года, с оговоркой – доработать документ ко второму чтению, чтобы в нем была прописана норма о добровольности вакцинации от Covid-19. Однако второе чтение так и не состоялось.

Москва, Наталья Петрова

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