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Четверг, 9 декабря 2021, 09:51 мск

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«Упреждающий удар»: в США призвали отключить Россию от SWIFT

Для сдерживания России следует нанести «упреждающий удар» – отключить страну от международной системы банковских платежей SWIFT на несколько дней. С таким предложением выступил зампомощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский.

«Можем уже сейчас принять определенные экономические меры. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Либо на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», – заявил сын ныне покойного одного из главных идеологов внешней политики США Збигнева Бжезинского в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Политик убежден, что для сдерживания России нужен комплексный подход и ответ.

Напомним, в преддверие онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена американский телеканал CNN сообщил, что администрация США рассматривает варианты введения санкций против России и российских физических лиц в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Один из них предполагает отключение России от системы SWIFT. В Кремле подобные сообщения назвали информационной истерикой.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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