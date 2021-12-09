КПРФ предложила отменить онлайн-голосование на выборах

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования на выборах. Авторы инициативы заявили, что системой дистанционного электронного голосования нельзя пользоваться, пока не устранены все недочеты на техническом и законодательном уровнях.

Коммунисты напомнили, что в ходе думских выборов выявлены серьезные недочеты ДЭГ, а россияне с недоверием отнеслись к итогам выборов.

«Производились многочисленные «вбросы» электронных голосов, происходили технические сбои, отсутствовал доступ к серверу с данными избирателей. Избирательная комиссия (ИК) ДЭГ утратила контроль за ходом голосования, не имела возможности проверить правомерность выдачи бюллетеней и правильность подсчета голосов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ИК не могла проверить, правильно ли используется отложенное голосование и записана воля избирателей. Режим повторного голосования, когда администраторы системы могли менять голоса в конце срока голосования, вызвал множество вопросов. При этом, ключи к системе были вовсе не у ИК, а сотрудников органов исполнительной власти. И эти моменты не были урегулированы законодательно, как и особенности использования системы ДЭГ.

«По мнению специалистов, при многочасовой задержке обнародования результатов ДЭГ в столице произошла массовая подмена голосов в пользу партии власти. До настоящего времени не разработаны правовые механизмы, позволяющие исключить нарушения при определении установления подлинности личности и правомерности участия конкретного избирателя в выборах», – пояснили авторы законопроекта.

Использовать систему ДЭГ в нынешнем виде «крайне нежелательно», чтобы не лишиться доверия народа, считают депутаты от КПРФ. Пока система не будет полностью отлажена, коммунисты предложили отказаться от онлайн-голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова признала, что в использовании системы ДЭГ «остаются вопросы» и ЦИК не будет спешить и внедрять процедуру повсеместно. В суд в Москве поступило более 30 исков по ДЭГ от кандидатов-одномандатников и КПРФ, заявивших о грубых нарушениях во время голосования и подсчета голосов. Суд отказался вмешиваться в процедуру выборов и отказал в исках, оставив итоги выборов в Госдуму неизменными.

Напомним, в сентябрьских выборах в Госдуму система ДЭГ использовалась в Москве и еще семи регионах. Применялись платформы, разработанные столичным департаментом информационных технологий и Ростелекома совместно с Минцифры РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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