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Пятница, 3 декабря 2021, 17:59 мск

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«Пока возникают вопросы…» Памфилова сообщила Путину, что не так с онлайн-голосованием

Фото: пресс-служба Кремля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не будет торопиться с повсеместным введением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пока не появится высокий уровень доверия к системе. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Изучив все плюсы и минусы (ДЭГ), считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы», – отметила она.

Глава ЦИК назвала электронную систему голосования «перспективной». «Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием», – пояснила она.

При этом Памфилова отметила, что продвижение ДЭГ будет идти в соответствии с «нашей способностью, технической готовностью, тем, что касается контроля и безопасности». «Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, – это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем», – подчеркнула глава ЦИК.

На выборах в сентябре ДЭГ применялся в качестве эксперимента в Москва и еще семи регионах. Столица использовала разработанную по заказу мэрии платформу, в отличие от остальных субъектов, где применялась система ЦИК. В Москве задержка с обработкой результатов онлайн-голосования закончилась скандалом – у оппозиции возникли подозрения в подтасовке голосов.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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