Путин посетит открытие Олимпиады в Пекине

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что будет гостем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай выступают против попыток политизировать спорт в целом и олимпийское движение в частности.

Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Президент России отметил, что уже в феврале 2022 года лидеры смогут встретиться лично в Пекине.

«Как мы и договаривались, проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать», – сказал Путин.

Стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай успешно сотрудничают и еще на пять лет продлили подписанный 20 лет назад Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Важным условием новой модели отношений стало невмешательство во внутренние дела друг друга и забота о сохранении взаимного уважения и добрососедских отношений.

Путин отметил, что за 11 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 31% и составил 123 млрд долларов. То есть превысил показатель целого доковидного 2019 года.

Напомним, ряд стран отказался отправлять официальных лиц на Олимпиаду в Пекине. Первой дипломатический бойкот Ирам объявили США, а самым громким заявлением стал призыв Европарламента для всех стран союза и других поддержать бойкот. Официальным поводом для бойкота в Европе стало неприятие нарушения прав человека в Китае.

Москва, Наталья Рязанова

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