Володин: в 2022 Россия будет бороться с Covid-19 и бедностью

Главными вызовами для России в 2022 году останутся пандемия и бедность, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также важным будет помочь главе государства разобраться с вызовами на международной арене.

«Главный вызов 2022 года – коронавирус. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить», – приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Бедность в России – одна из бед, которую «необходимо преодолеть», считает спикер Госдумы.

По поводу вызовов во внешней политике Володин настроен оптимистично. По его мнению, решения руководства страны наиболее удачны за последние годы, и парламент должен поддержать их в рамках полномочий.

«Наша задача – законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», – заявил Вячеслав Володин.

Ранее аналогичные задачи для власти поставил президент РФ Владимир Путин. Он назвал борьбу с бедностью безусловным приоритетом для правительства. По данным Счетной палаты, благосостояние россиян по итогам 2020 года находилось на уровне 2010-2011 годов. Доходы начали восстанавливаться после кризиса 2014-2016 годов, но из-за пандемии произошел откат в прогрессе.

Москва, Наталья Рязанова

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