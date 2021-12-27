«Если бы мне поручили...» Кадыров захотел присоединить Украину к Чечне

Украину стоит присоединить к России, если украинский президент Владимир Зеленский не откажется от антироссийской политики. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном, отметив, что он бы сам лично занялся этим вопросом при наличии соответствующего поручения. Более того, он признался, что хотел бы присоединить Украину к Чечне. Пресс-конференция транслировалась на телеканале «Грозный».

По его мнению, решение украинского вопроса – «это даже не уровень президента. «Это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил», – продолжил Кадыров и назвал способ решения «украинского проблемного вопроса».

«Или присоединил бы в Чеченскую республику Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там», – отрезал он, признав при этом, что «есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения».

Кадыров добавил, что по его «убежденному мнению», Украину давно должны присоединить к России, если «господин Зеленский и его команда так будут вести себя».

«Украинцы – это наш народ, это наша территория», – сказал глава ЧР, напомнив, что он «после Крыма говорил: «Надо забрать Киев».

Глава ЧР добавил, что Украина для Запада – это место, «ставить там свои военные базы и диктовать свои условия нашему государству». Он убежден, что президент России «этого не позволит». «А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем», – резюмировал Кадыров.

Напомним, в июне в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что считает русских и украинцев единым народом. Он также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский отдал страну «под полное внешнее управление»: «Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже».

На пресс-конференции 23 декабря декабре Путин назвал создателем Украины Владимира Ленина.

Грозный, Наталья Петрова

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