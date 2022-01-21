Россия ждет ответ США о гарантиях безопасности на следующей неделе

США обещали дать конкретные ответы на предложения России о гарантиях безопасности на следующей неделе. Российская делегация решила задавать свой тон в переговорах и объявила, что не боится Штатов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал журналистам обещание по конкретным ответам с американской стороны.

«Они говорили, что на следующей неделе. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но будем этот настрой переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня», – цитирует Рябкова ТАСС.

На вопрос журналистов, есть ли у России страх перед Украиной дипломат ответил однозначно: нет. «Мы не боимся никого, даже США», – сказал Рябков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой переговоров обещали стать гарантии безопасности в связи с планами НАТО принять в альянс Украину.

Ранее Россия и США не смогли договориться об остановке расширения НАТО на восток. Российские дипломаты повторили, что не планируют «напасть» на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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