Кремль об идее о признании ДНР и ЛНР: «Не надо пытаться заработать политические очки»

Кремль назвал инициативу о признании ДНР и ЛНР «тонкой и хрупкой материей», на которой не нужно пытаться зарабатывать политические очки. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, анонсировавшего на следующей неделе консультации о признании независимости республик Донбасса.

«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности», – сказал Песков журналистам.

По мнению пресс-атташе Кремля, «очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим».

Напомним, в среду, 19 января, представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение нижней палаты.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе состоятся консультации с главами думских фракций по поводу инициативы депутатов-коммунистов, после чего этот вопрос будет вынесен на Совет Госдумы.

Референдум о независимости ДНР и ЛНР состоялся в мае 2014 года. Большинство их жителей высказались за суверенитет народных республик.

Москва, Наталья Петрова

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