«Мы должны помогать Донбассу»: просьба Госдумы к Путину о признании ДНР и ЛНР вполне вероятна

Решение нижней палаты парламента РФ по обращению к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) вполне вероятно. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев. По его словам, на предстоящих парламентских консультациях по этому вопросу позицию фракции выскажет ее лидер Сергей Миронов.

«Позиция партии «Справедливая Россия» по Донбассу была сформулирована давно. Она состоит в том, что мы должны этим республикам (ДНР и ЛНР) помогать. И мы были первой партией, кто открыл в Донбассе свое представительство в виде Центра защиты прав граждан. Это организация, которая помогает людям защищать свои порушенные права в сфере жилищного законодательства, прежде всего. Центр был открыт нами весной прошлого года. И там есть члены нашей партии. И мы считаем, что этим людям, которые оказались в такой вот ситуации, конечно, надо помогать. Но официальную позицию партии озвучит Сергей Михайлович Миронов, а я озвучиваю в данном случае то, что было нами сделано», – пояснил Гусев.

В то же время парламентарий допустил, что консультации глав фракций в Госдуме могут закончиться официальным обращением к президенту с просьбой о признании самопровозглашенных республик Донбасса – «может быть вполне такое решение». «Мое личное мнение – должны высказаться люди в Донбассе. Надо провести референдум и, если люди в Донбассе за то, чтобы быть частью России, то, конечно, надо это признавать. Надо слушать там людей – вот такая моя позиция», – заключил Гусев.

Сегодня стало известно, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал на следующей неделе консультации с главами фракций по поводу инициативы депутатов-коммунистов о признании независимости ДНР и ЛНР. Ранее лидер «эсеров» не раз высказывал мнение о необходимости такого шага.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне назвал инициативу КПРФ провокацией, заявив, что его фракция не поддержит обращение к главе государства. «Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадёт? Нет. Кто кроме нас это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине, зато дадим все основания для «ястребов» на Западе задействовать против России новые санкции… Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», – подчеркнул Жириновский.

Референдум о независимости ДНР и ЛНР прошел в мае 2014 года. Большинство жителей Донбасса высказались за суверенитет народных республик.

Москва, Мария Соколова

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